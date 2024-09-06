Россия повторяет путь Гитлера, – Зеленский о недопущении Минска и прекращении огня

Владимир Зеленский прилетел в Италию и выступил на экономическом форуме. Президент заявил об опасности замороженного конфликта.

Президент Зеленский рассказал, каким он видит будущее Украины, чем гарантии безопасности отличаются от Минских договоренностей, а также о возможном прекращении огня.

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"Повторение Минска нельзя допустить"

По словам политика, Украина – часть будущей инфраструктуры безопасности мира, прежде всего Европы. Она должна быть равноправной частью ЕС и НАТО. Это сделает невозможным возвращение российской агрессии.

Глава государства подчеркнул важность недопущения повторения Минска.

Минск – это была просто ловушка. К сожалению, Европа поддержала эту ловушку из России. Минск – это худшее, что может быть. То, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт – это самое сложное. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться,

– заявил Зеленский.

Президент вспомнил, как начиналась война в Украине. Россия оккупировала часть ее территорий, чтобы создать замороженный конфликт.

Украина оказалась в серой зоне, а страна-агрессор начала подготовку к полномасштабному вторжению на случай, если Киев выберет свой путь – к ЕС и демократии.

По словам Зеленского, Россия этого испугалась. Потому что она фактически не имеет экономики, а только эксплуатирует свои природные ресурсы, продает их и вкладывает деньги в оружие, грабя своих людей.

Россияне живут в вакууме и начинают верить в нацистов в Украине. Происходит милитаризация производства и общества. "Россия начинает идти по пути Гитлера", – заметил президент.

России нельзя верить

Глава государства повторил, что Минские соглашения не надо сравнивать с гарантиями безопасности. Минск – это замороженный конфликт, и поэтому его выполнить было сложно.

Зеленский отметил, что как президент он пытался сделать все что мог. Были встречи в нормандском формате и договоренность о прекращении огня.

Мы договорились с Путиным, что будет прекращение огня. Через некоторое время они начали нас убивать на контактной линии,

– вспомнил президент.

Зеленский говорит, что после этого перезвонил Путину. Тот сказал, что все исправит. Через некоторое время россияне снова начали обстрелы.

Президент рассказал, почему Украина начала Курскую операцию.