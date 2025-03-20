Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что говорится об энергетике. Россияне шокированы и раздражены количеством ущерба из-за работы украинских дронов.

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Путин разоблачил слабое место России Трампу

По словам политтехнолога, Украина за последние месяцы поняла куда стоит бить поняла, куда стоит бить на территории страны-агрессора. Так, украинские дроны наносили удары по российским НПЗ и газоперерабатывающим заводам.

"За это время были заблокированы целые газопроводные магистрали, насосные станции. Для россиян стало шоком, когда мы быстро уничтожали нефтегазовую отрасль", – подчеркнул он.

Во время разговора с Трампом Путин не согласился на полное прекращение огня на 30 дней, но поддержал инициативу по остановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Почему? Потому что нечем ремонтировать НПЗ. Украинские дроны уже совсем другие, сколько бы россияне не вешали антидронових сеток – это не помогает,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Политтехнолог добавил, что именно это является слабым местом России. Если сравнить эффективность ударов по этим целям, то Украина наносила гораздо больше вреда стране-агрессору, чем наоборот.

К слову, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что США и Россия имеют разные понятия "инфраструктуры". Кремль может сказать, что не будет бить по энергетике, потому что зима уже закончилась, но оккупанты не отказываются атаковать больницы, детские сады и школы.