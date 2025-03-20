Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що мовиться про енергетику. Росіяни шоковані та роздратовані кількістю шкоди через роботу українських дронів.

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Путін викрив слабке місце Росії Трампу

За словами політтехнолога, Україна за останні місяці зрозуміла, куди варто бити на території країни-агресорки. Так, українські дрони завдавали ударів по російських НПЗ та газопереробних заводах.

"За цей час були заблоковані цілі газопровідні магістралі, насосні станції. Для росіян стало шоком, коли ми швидко знищували нафтогазову галузь", – наголосив він.

Під час розмови з Трампом Путін не погодився на повне припинення вогню на 30 днів, але підтримав ініціативу щодо зупинки ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Чому? Бо немає чим ремонтувати НПЗ. Українські дрони вже зовсім інші, скільки б росіяни не вішали антидронових сіток – це не допомагає,

– підкреслив Тизенгаузен.

Політтехнолог додав, що саме це є слабким місцем Росії. Якщо порівняти ефективність ударів по цих цілях, то Україні наносила набагато більше шкоди країні-агресорці, ніж навпаки.

До слова, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що США та Росія мають різні поняття "інфраструктури". Кремль може сказати, що не битиме по енергетиці, бо зима вже закінчилася, але окупанти не відмовляються атакувати лікарні, дитячі садочки та школи.