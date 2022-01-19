Прекратите истерики, – Россия отрицает подготовку к нападению на Украину из Беларуси

В России отрицают, что готовятся напасть на Украину с территории Беларуси. Ранее подобные опасения выразили в Госдепе США.

В посольстве России в США говорят, что перемещать войска – это их право. Поэтому Кремль призвал "прекратить истерику".

Важно Россия может напасть на Украину с территории Беларуси, – Госдеп США

Кроме того, Москва дерзко заявляет, что такие сообщения могут "подтолкнуть Киев к провокациям".

Россия ни на кого не собирается нападать... Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Представитель Госдепа США отметила, что Вашингтон беспокоится из-за перемещения российских войск в Беларусь. Предполагается, что Москва таким образом может готовиться атаковать Украину с этой стороны.

Госдеп сообщил о своих опасениях белорусским властям "в частном порядке".

Почему Россия стягивает в Беларусь войска

Подразделения российских войск прибыли в Беларусь 18 января. В феврале Москва и Минск хотят провести совместные военные учения.

О таких планах в конце 2021 года заявлял кремлевский лидер Владимир Путин. Важно, что учения пройдут вблизи украинских границ.

Кроме этого, Россия уже начала проводить военные учения со стрельбами в восточных приграничных районах из Украины. Привлекли около 3 тысяч военных и тяжелую технику.

Вероятные сценарии нападения России: прогнозы от Киевской школы экономики:

Осенью Россия начала стягивать войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке предупредили, что Москва может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв наше государство "в кольцо".