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      Прекратите оккупацию Крыма и преследования крымских татар: США обратились к России

      - Читати новину українською
      США обратились к России прекратить оккупацию Крыма / dw.com

      Соединенные Штаты призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и преследования крымских татар. Политика РФ и усиление милитаризации полуострова несут угрозу для общей безопасности.

      В день шестой годовщины попытки России аннексировать Крым Соединенные Штаты подтверждают: Крым – это Украина. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

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      Как отмечается в нашей Крымской декларации, подписанной в июле 2018 года, США не признают и никогда не будут признавать посягательство России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма,
      – отметил Помпео.

      Госсекретарь США подчеркнул, что оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу для общей безопасности.

      В заявлении также говорится о том, что российская оккупационная власть продолжает нарушать права человека и основные свободы. А также заставляет молчать гражданское общество и СМИ, ограничивает свободу вероисповедания. "Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были заключены Россией, а некоторые подвергнуты пыткам, за мирное противодействие оккупации", – добавил Помпео.

      В документе отмечается, что дома и мечети крымских татар и в дальнейшем обыскивают. Самих же крымских татар запугивают, им ограничивают проведение культурных мероприятий, криминализуют их представительный орган. "Оккупационная власть жестко ограничивает свободу вероисповедания, преследует верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватила собор православной церкви Украины в Симферополе", – отметил Помпео.

      США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму. А также прекратить злоупотреблять основными свободами в Крыму.

      Обратите внимание: Украинский канал ATR продолжит вещание в Крыму, – Зеленский

      Как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс?В 2014 году Россия напала на Украину и аннексировала Крым. Произошло это в то время, когда в стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Сначала РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков.

      Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ей основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Уже весной 2014 года РФ ворвалась на восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ему боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков направления контролирует Кремль.

      Что известно о санкциях против РФ из-за аннексии Крыма?Недавно США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, причастных к организации и проведению так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Что они предусматривают – читайте здесь.

      В общем ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Сейчас в санкционный список ЕС внесены 177 человек и 44 компании. Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.

      Порывы ветра и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Майк Помпео Новости США
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