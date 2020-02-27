Припиніть окупацію Криму та переслідування кримських татар: США звернулися до Росії

Сполучені Штати закликали Росію припинити окупацію Криму та переслідування кримських татар. Політика РФ та посилення мілітаризації півострова несуть загрозу для загальної безпеки.

У день шостої річниці спроби Росії анексувати Крим Сполучені Штати підтверджують: Крим – це Україна. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

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Як наголошується в нашій Кримській декларації, підписаній в липні 2018 року, США не визнають і ніколи не будуть визнавати зазіхання Росії на суверенітет півострова. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму,

– зазначив Помпео.

Держсекретар США наголосив, що окупація Росією Криму та посилення мілітаризації півострова становлять загрозу для загальної безпеки.

У заяві також йдеться про те, що російська окупаційна влада продовжує порушувати права людини та основні свободи. А також змушує мовчати громадянське суспільство і ЗМІ, обмежує свободу віросповідання. "Понад 80 людей з Криму, включно з членами кримськотатарської громади, були ув'язнені Росією, а деякі піддані тортурам, за мирну протидію окупації", – додав Помпео.

У документі наголошують, що будинки й мечеті кримських татар і надалі обшукують. Самих же кримських татар залякують, їм обмежують проведення культурних заходів, криміналізують їхній представницький орган. "Окупаційна влада жорстко обмежує свободу віросповідання, переслідує вірян за фіктивні звинувачення в тероризмі й захопила собор православної церкви України в Сімферополі", – зазначив Помпео.

США закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила. А також припинити зловживати основними свободами в Криму.

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Як Росія окупувала український Крим і Донбас? У 2014 році Росія напала на Україну та анексувала Крим. Сталося це у той час, коли в країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Спочатку РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків.



Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.

Що відомо про санкції про РФ через анексію Криму? Нещодавно США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Що вони передбачають – читайте тут. Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії. Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.