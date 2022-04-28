Премьер Болгарии посетил разрушенные оккупантами города в Киевской области

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков посетил пострадавшие от военной агрессии России города Киевской области.

Премьер Болгарии посетил пострадавшие города Киевщины

По словам главы Гуманитарного штаба Киевщины, премьер Болгарии посетил Бородянку, Бучу и Ирпень – населенные пункты, которые до сих пор приходят в себя от последствий оккупации и преступлений России.

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Вместе с главой Правительства Болгарии также почтили память погибших в храме Бучи, рядом с которым ранее обнаружили массовое захоронение убитых россиянами жителей Киевщины,

– сказал Алексей Кулеба.

Позиция Болгарии по поводу войны России против Украины

Болгария с начала полномасштабной агрессии России поддерживает Украину. Страна активно принимает беженцев , оказывает гуманитарную и некоторую военную помощь. Сам же Кирилл Петков устроил сбор средств на поддержку Украины. Такая позиция, видимо, шокировала Кремль, потому что у Софьи всегда были хорошие отношения с Москвой. Накануне страна-террорист перекрыла поставки газа в Болгарию.

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