Прем'єр Болгарії відвідав постраждалі міста Київщини
За словами очільника Гуманітарного штабу Київщини прем'єр Болгарії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь – населені пункти, які досі оговтуються від наслідків окупації та злочинів Росії.
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Разом з очільником Уряду Болгарії також віддали шану загиблим у храмі Бучі, поруч з яким раніше виявили масове захоронення вбитих росіянами мешканців Київщини,
– сказав Олексій Кулеба.
Позиція Болгарії щодо війни Росії проти України
Зазначимо, що Болгарія з початку повномасштабної агресії Росії підтримує Україну. Країна активно приймає біженців, надає гуманітарну та деяку військову допомогу. А сам Кирил Петков влаштував збір коштів на підтримку України. Така позиція, мабуть, шокувала Кремль, бо Софія завжди мала гарні відносини з Москвою. Напередодні країна-терористка перекрила постачання газу до Болгарії.
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