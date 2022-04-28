Після розмови політики вийшли до журналістів на спільний брифінг. Про головне із зустрічі Зеленського з Петковим – читайте далі.

Важливо Важливий вияв солідарності, – Зеленський зустрів прем'єра Болгарії у Києві

Володимир Зеленський подякував Болгарії за підтримку України та українського народу. Підчас перемовин політики обговорили всі ключові питання, які потребували уваги.

Україна зараз як ніколи потребує підтримки надійних друзів, які б відстояли право на життя для нашого народу, а також право на нашу власну державу та європейське майбутнє,

– сказав український лідер.

Про що домовилися політики

Налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Така співпраця, на думку Зеленського, буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. Взаємодія в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Досягнуті домовленості щодо налагодження транспортування аграрної продукції з України через чорноморський порт Варни.

Болгарія підтримує вступ України до ЄС

Президент України заявив, що Болгарія підтримає рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу на наступному засіданні Європейської ради.

Я дуже радий, що наші партнери визнають те, що Україна заслуговує і вже заслужила прискорену процедуру вступу нашої держави до ЄС,

– заявив Зеленський.

Він також подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за чітку та послідовну підтримку європейського майбутнього України.

Брифінг Зеленського із прем'єром Болгарії: дивіться відео