Премьер Болгарии призвал граждан пожертвовать свои зарплаты в фонд помощи Украины

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков открыл кампанию по сбору средств для помощи украинскому народу. Фонд создан в первую очередь для пожертвований болгар.

Фонд помощи Украине

Он призвал каждого гражданина Болгарии, кто действительно хочет помочь Украине, пожертвовать свою зарплату и добавил, что уже сделал это сам.

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Он отметил, что большинство европейских стран помогают Украине оружием и это не привело к тому, что Россия объявила им войну.

Пока мы не достигнем этого политического консенсуса, как граждане Болгарии, которые считают, что никто в Европе не имеет права нападать на своих соседей и убивать мирных жителей, мы можем свободно помогать Украине финансово,

– отметил премьер.

Именно поэтому он создает кампанию по сбору финансового ресурса для украинского правительства.

Он указал реквизиты для взносов: получатель: ВГУ 0515; Киев; IBAN: UA1332231300000252030000021; SWIFT: EXBSUAUX

Накануне стало известно, что 27 апреля в Киев прибудет премьер-министр Болгарии с делегацией парламентариев.

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