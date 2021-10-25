Театр закончится до 30 октября, – премьер

Саакашвили объявил голодовку еще 25 дней назад. В то же время Иракли Гарибашвили называет это "театром".

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Он лжец. Симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Человек, который голодает по собственному желанию, будет подчиняться правилам и протоколам администрации тюрьмы,

– подчеркнул премьер.

Саакашвили проводили переливание крови

Бывший президент Грузии объявил голодовку 1 октября, это случилось после того, как его арестовали. Из-за этого состояние здоровья Саакашвили ухудшилось. Консилиум врачей рекомендовал перевезти политика в больницу, из-за "высокой вероятности осложнений".

23 октября Саакашвили стало хуже. Ему сделали переливание крови прямо в тюрьме. Процедуру проводили тюремные врачи и бригада медиков из реанимобиля, дежурившего возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили.

Кстати, в знак солидарности с политиком, трое бывших грузинских военных, которые находятся в тюрьме, объявили голодовку.

Коротко о задержании бывшего президента Грузии