Напомним, что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об "иноагентах". Это уже второй раз вызвало массовые протесты в стране. Принятие этого закона может иметь критические последствия для Грузии.

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Как отреагировали в украинском МИД на заявление премьера Грузии

В ведомстве отметили, что обеспокоены обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Украинская сторона призывает все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.

В то же время в МИД подчеркнули, что последние комментарии Кобахидзе вызывают возмущение. Грузинский премьер заявил, что законопроект об "иноагентах" призван защитить Грузию от "украинизации".

Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии,

– говорится в заявлении МИД.

Там подчеркнули, что Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность.

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