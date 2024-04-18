Нагадаємо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Це вже вдруге викликало масові протести в країні. Ухвалення цього закону може мати критичні наслідки для Грузії.

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Як відреагували в українському МЗС на заяву прем'єра Грузії

У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв'язку із розглядом законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення. Грузинський прем'єр заявив, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".

Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії,

– йдеться у заяві МЗС.

Там підкреслили, що Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність.

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