Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на sky news.

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Электроснабжение восстановлено на половине территории Испании

Премьер-министр Педро Санчес только что заявил, что энергоснабжение половины Испании восстановлено.

Премьер добавил, что они до сих пор не знают, что стало причиной массового сбоя. Однако никакой "гипотезы" не исключают.

По его словам, сейчас работы продолжаются, чтобы до завтра восстановить 100% электроэнергии.