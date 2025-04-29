Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на sky news.

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Електропостачання відновлено на половині території Іспанії

Прем’єр-міністр Педро Санчес щойно заявив, що енергопостачання половини Іспанії відновлено.

Політик додав, що вони досі не знають, що стало причиною масового збою. Проте жодної "гіпотези" не виключають.

За його словами, наразі роботи тривають, аби до завтра відновити 100% електроенергії.

Додамо, що Луїс Монтенегро заявив, що електропостачання в Португалії буде відновлено протягом кількох годин.

Посадовець додав, що в країні продовжують працювати всі державні служби, проте повне відновлення може тривати довше, ніж в Іспанії.