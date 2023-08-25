Эстонцы – за отставку премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа: что известно о скандале

Глава правительства Эстонии попала в скандал. Ее муж имеет долю в компании, которая перевозила грузы в Россию после вторжения в Украину. Большинство опрошенных граждан этой страны выступили за отставку премьер-министра Каи Каллас.

Россияне давно токсичны для мира. С ними пытаются не иметь дел, особенно после полномасштабного вторжения в Украину. Каждый случай сотрудничества с Россией привлекает внимание общества. О скандале с Каей Каллас пишут эстонские СМИ, передает 24 Канал.

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В чем дело

Транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера Арво Халлику, во время полномасштабного вторжения продолжила перевозить грузы в Россию. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR 23 августа.

Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг сказал, что практически ничего не перевозят в Россию – но не прекратили перевозки полностью. Якобы перемещают складские остатки – товар, не подпадающий под санкции ЕС.

У нас только один эстонский клиент, которому мы помогаем выполнить его предварительные действительные и законные международные контракты с Россией, и это AS Metaprint. Мы не создаем новых отношений с клиентами для доставки в Россию,

– отметили в компании.

Metaprint является одним из крупнейших европейских производителей стальных аэрозольных контейнеров. Основанная в 1995 году, эстонская компания имеет заводы в Таллинне и Пярну, а также в Нидерландах и России.

Мартти Лемендик, генеральный директор Metaprint и мажоритарный акционер Stark Logistics, рассказал ERR, что с момента вторжения в Украину компания получила около 30 миллионов евро продаж в России. По его словам, была реализована сложная стратегия, чтобы россияне не перестали выплачивать кредиты эстонской компании.

Мы совместно со Stark Logistics договорились, что все грузовики будут возвращаться пустыми, без услуг для потенциальных российских клиентов,

– говорит Лемендик.

Как бы то ни было, а доход от россиян во время войны они все же получили.

При чем здесь Кая Каллас

Она ссудила 350 тысяч евро компании Novaria Consult, которая занимается финансовыми инструментами. Единственным акционером компании является Арво Халлик, а самой Novaria Consult OÜ принадлежит 24,8% Stark Logistics AS и 30% Stark Warehousing OÜ.

Эстонский премьер днем 23 августа прокомментировала скандал, сказав, что у ее мужа нет бизнес-клиентов среди российских предприятий.

У моего мужа есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одного из своих клиентов в соответствии с законами и санкциями. Все более подробные вопросы необходимо задавать этим компаниям,

– сказала она.

Что интересно, раньше она решительно заявляла, что между государственными предприятиями России и Эстонии не должно быть никаких бизнес-дел.

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение на территорию Украины", – подчеркнула Кая Каллас.

В четверг 24 августа Кая Каллас заявила, что узнала о сомнительной деятельности мужа только в понедельник, но ей нечего скрывать. Говорит: не имеет детального представления о деловой активности мужа. Stark Logistics завершит свою деятельность в сентябре.

Премьер Эстонии утверждает, что кредит был предоставлен Novaria Consult, "а это совсем другая компания". Также она отметила, что не видит причины для отставки и хочет знать, в чем именно ее обвиняют. По ее словам, ни она, ни ее муж "не сделали ничего плохого".

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Как развивались события

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что как глава правительства Кая Каллас должна объяснить общественности происходящее.

Юрген Лиги, вице-голова партии реформ, к которой принадлежит Каллас, назвал ситуацию неудобной. От реакций премьера он "не в восторге". Центристская партия начнет переговоры об объявлении вотума недоверия Каи Каллас.

25 августа две эстонские газеты вышли с призывом к Каллас подать в отставку. Согласно социологическим опросам, более половины людей считают, что премьер должна покинуть пост. Среди сторонников партии реформ таких 17%, среди оппозиционных – более 80%.

Муж Каи Каллас Арво Халлик объявил, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании.

25 августа стало известно, что в следующий вторник в десять Каю Каллас хотят видеть на заседании специального комитета. Это будет экстренное заседание спецкомитета по госбюджетному контролю и спецкомитета по противодействию коррупции. Там будут сама премьер, генеральный директор Налогово-таможенного совета Райго Уукиви, генеральный директор Metaprint AS Мартти Лемендик, генеральный директор Stark Logistics AS Кристьян Крааг и представитель Государственной аудиторской службы.

Вечером в пятницу 25 августа Кая Каллас сообщила: уходить в отставку не собирается. По ее словам, если какие-то компании нарушили санкции, их нужно наказать, но остальное – это "вопрос морали".

Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии,

– сказала она.