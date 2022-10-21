Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что вряд ли Борис Джонсон насктолько подробно все спланировал.

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Если анализировать ситуацию в Великобритании – она крайне сложная. Лиз Трасс оказалась не готова решать те вызовы, которые предстали перед ней.

Что касается Бориса Джонсона, то я далек от мысли о том, что он все просчитал и был готов на 100%,

– говорит специалист.

По словам Клочко, в канцелярии Джонсона рассказывали, что он готов вернуться и ожидает этого, примерно в 2024 году – тогда, когда рейтинг Консервативной партии окончательно упадет.

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Борис Джонсон рассчитывал на возвращение, но не так рано

"Но это произошло с приходом Лиз Трасс, то есть те вещи, которые прогнозировали в аппарате Бориса Джонсона – случились быстрее", – говорит аналитик.

Для того чтобы стать лидером Консервативной партии, нужно получить поддержку, как минимум 100 депутатов. На сегодня, у Джонсона – 36 голосов.

Лиз Трасс возглавляла правительство Великобритании 45 дней