Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що навряд Борис Джонсон настільки детально все спланував.

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Якщо аналізувати ту ситуацію у Великій Британії – вона вкрай складна. Ліз Трасс виявилася не готовою вирішувати ті виклики, які постали перед нею.

Стосовно Бориса Джонсона, то я далекий від думки про те, що він все прорахував та був готовий на 100%,

– каже фахівець.

За словами Клочка, у канцелярії Джонсона розповідали, що він готовий повернутися та очікує на це, приблизно у 2024 році – тоді, коли рейтинг Консервативної партії остаточно впаде.

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Борис Джонсон розраховував на повернення, але не так рано

"Але це відбулось із приходом Ліз Трасс, тобто ті речі, які прогнозували у апараті Бориса Джонсона – трапилися швидше", – каже аналітик.

Для того, аби стати лідером Консервативної партії, потрібно здобути підтримку, як мінімум 100 депутатів. Станом на сьогодні, у Джонсона – 36 голосів.

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