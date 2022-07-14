Премьер-министр Италии Марио Драги подает в отставку

Марио Драги решил уйти с поста премьер-министра Италии. Все потому, что в коалиции случился раскол.

О решении уйти в отставку Драги сообщил 14 июля. Он передал свое заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

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Сегодня вечером я подам президенту заявление об отставке. Сегодняшние голосования в парламенте являются очень значимыми с политической точки зрения. Большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, исчезло. Пакт доверия, который лежал в основе действий правительства, потерпел крах,

– заявил глава правительства.

Что этому предшествовало

В последнее время в коалиции итальянского правительства случился раскол. Партия "Движение пяти звезд", которая является одной из крупнейших, отказалась голосовать за важные законопроекты.