Премьер-министр Италии обвинил Россию в убийствах в Украине

Глава правительства Италии Марио Драги публично обвинил Россию в массовых убийствах в Украине. Так премьер-министр отреагировал на упреки российской стороны относительно введения санкций.

О преступлениях России Драги сказал во время совместной пресс-конференции с нидерландским премьером Марком Рютте в Риме 7 апреля. До этого пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова упрекнула итальянцев о якобы "непристойности введения санкций против Москвы".

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Россия совершает убийства в Украине ежедневно, – Драги

Единственная непристойность – это массовые убийства, которые мы видим каждый день,

– не заставил ждать с ответом Драги.

Отметим, что 7 апреля страны ЕС приняли пятый пакет санкций против России. На такой шаг в евросообществе пошли после обнародования доказательств ужасных преступлений захватчиков в населенных пунктах Киевщины.

ЕС ввел эмбарго на российский уголь

Это впервые карательные ограничения задели энергетический сектор России. Речь идет об эмбарго на импорт угля. Сообщение о новом пакете санкций опубликуют в официальном журнале ЕС уже 8 апреля.

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