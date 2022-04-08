Про злочини Росії Драґі сказав під час спільної пресконференції з нідерландським прем'єром Марком Рютте у Римі 7 квітня. До цього речниця МЗС держави-агресора Марія Захарова дорікнула італійцями про начебто "непристойність введення санкцій проти Москви".

Раніше Італія та Данія також висилають російських дипломатів

Росія скоює вбивства в Україні щодня, – Драґі

Єдина непристойність — це масові вбивства, які ми бачимо щодня,

– не змусив чекати з відповіддю Драґі.

Зазначимо, що 7 квітня країни ЄС ухвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії. На такий крок у євроспільноті пішли після оприлюднення доказів жахливих злочинів загарбників у населених пунктах Київщини.

ЄС ввів ембарго на російське вугілля

Це вперше каральні обмеження зачепили енергетичний сектор Росії. Мовиться про ембарго на імпорт вугілля.Повідомлення про новий пакет санкцій опублікують в офіційному журналі ЄС вже 8 квітня.

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