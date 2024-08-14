Низкий рейтинг поддержки: премьер Японии Кисида уйдет в отставку в сентябре

Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о своем решении не участвовать в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в следующем месяце.

Это означает, что скоро в Японии будет новый премьер-министр. Кисида объяснил свое решение на пресс-конференции в среду, 14 августа.

Читайте также Россия угрожает Японии "решительным ответом" из-за ракет для украинской ПВО

Кисида вскоре уйдет в отставку

По словам политика, законодатели от Либерально-демократической партии "должны работать как единое целое" под руководством нового лидера, чтобы восстановить доверие общественности к политике и решить проблемы.

Я посвящу себя поддержке нового лидера, избранного в результате выборов,

– заявил Кисида.

Он добавил, что его администрация способствовала повышению заработной платы и инвестициям, чтобы положить конец 30-летней дефляции. Правительство также изменило свою энергетическую политику, чтобы справиться со значительным ростом спроса на электроэнергию.

Кисида отметил, что за его правление правительство осуществило масштабные меры по борьбе со снижением рождаемости и значительно укрепило обороноспособность Японии. Страна также приняла саммит G7 в Хиросиме на основе крепких японско-американских отношений.

В то же время авторы материала обратили внимание, что соответствующее заявление главы японского правительства прозвучало на фоне недавнего скандала в стране вокруг сбора средств, в который были замешаны несколько фракций ЛДП.

Недавние опросы NHK показывают, что кабинет Кисиды имеет низкий рейтинг одобрения,

– добавляют журналисты.

Сейчас рейтинг одобрения Кисиды составляет лишь 25%, тогда как почти три года назад, когда он стал премьер-министром, он составлял около 50%.