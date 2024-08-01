Дело в том, что в июле Япония заключила соглашение о передаче ракет наземного базирования Соединенным Штатам, которые имеют дефицит перехватчиков из-за поддержки Киева. В Кремле выразили "обеспокоенность", что эти снаряды могут попасть в Украину.

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Москва угрожает Токио

Так, на представитель МИД России Андрей Настасьин во время брифинга заявил, что Москва расценит действия Токио как признак враждебного отношения к себе в случае, если японские ракеты передадут украинской армии.

Настасьин подчеркнул, что Кремль оставляет за собой право на самые решительные контрмеры, в частности в контексте двусторонних отношений с Японией. В то же время он не сказал, о каких мерах конкретно идет речь.

Недавно в Офисе президента Украины заинтриговали анонсом относительно появления новых ЗРК.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявлял, что Украине нужно еще 25 Patriot для полного закрытия неба.