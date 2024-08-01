Справа у тому, що у липні Японія уклала угоду про передачу ракет наземного базування Сполученим Штатам, які мають дефіцит перехоплювачів через підтримку Києва. У Кремлі висловили "стурбованість", що ці снаряди можуть потрапити в Україну.

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Москва погрожує Токіо

Так, на речник МЗС Росії Андрій Настасьїн під час брифінгу заявив, що Москва розцінить дії Токіо як ознаку ворожого ставлення до себе у разі, якщо японські ракети передадуть українському війську.

Настасьїн підкреслив, що Кремль залишає за собою право на найрішучіші контрзаходи, зокрема в контексті двосторонніх відносин з Японією. Водночас він не сказав, про які заходи конкретно йдеться.

Нещодавно в Офісі президента України заінтригували анонсом щодо появи нових ЗРК.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський заявляв, що Україні потрібно ще 25 Patriot для повного закриття неба.