Около недели назад президент Зеленский информировал, что в Украину прибыл еще один немецкий Patriot. В субботу, 27 июля, глава Офиса Президента Андрей Ермак лаконично заверил, что помощи будет больше.

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ЗРК Patriot для Украины

Глава нашего государства в недавнем сообщении акцентировал, что впереди еще много работы по усилению украинской противовоздушной обороны. Он благодарил партнеров за шаги в этом направлении.

Patriot будет больше,

– написал глава ОП Ермак.



Что нужно знать о ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Воздушные силы констатировали, что благодаря зенитно-ракетным комплексам Patriot с мая 2023 года ни одна российская ракета типа "Кинжал" не достигла Киева, ведь все цели были перехвачены. Речь идет в целом о 20 ракетах.

Очевидно, одной из главных целей Украины сейчас – закрыть все воздушное пространство от российского оружия, а не только столицу. Главный редактор Defense Express Олег Катков анализировал недавнюю баллистическую атаку на Одессу и то, благодаря чему удалось сбить цель.

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По словам эксперта, сбить баллистику Украина могла или комплексом Patriot, или SAMP/T. Он отмечал, что теперь с большей вероятностью на соответствующие баллистические цели будет охотиться именно ЗРК Patriot, поскольку нашему государству обещали предоставить больше соответствующих систем.