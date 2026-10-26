В Киев прибыл премьер-министр Молдовы: какова цель визита

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан 26 октября прибыл с рабочим визитом в Киев в сопровождении трех министров. В столице политик проведет переговоры с руководством Украины и примет участие в международном форуме.

В состав молдавской делегации вошли министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, глава оборонного ведомства Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на заявление правительства страны. Гости из Кишинева планируют обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Какова программа визита делегации из Молдовы

В программе поездки предусмотрены встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Сергеем Корецким и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Стороны сосредоточатся на укреплении двусторонних отношений, развитии торговли, вопросах региональной безопасности и совместном европейском пути обоих государств.

Кроме того, Тофан вместе с Корецким примут участие в Киевском международном экономическом форуме. Мероприятие посвящено инвестиционным возможностям и углублению экономического сотрудничества между странами.

Визит молдавского чиновника проходит на фоне активного диалога между странами. Ранее правительственные чиновники уже обсуждали общие вызовы в энергетике, подготовку к зимнему периоду и развитие взаимодействия в этой сфере.

Также Тофан отмечал, что рассматрпредусматривал возможность закупки природного газа для нужд Молдовы в Украине и намеревался подробнее обсудить этот вопрос в Киеве. В то же время президент Молдовы Майя Санду заявляла, что ее страна готова принять новый поток беженцев из Украины, если возникнет такая необходимость.