Премьер-министр Нидерландов может стать целью атаки или похищения, – СМИ

Правоохранители в Нидерландах получили ряд сигналов о том, что премьер-министр Марк Рютте может стать целью нападения или похищения. Сейчас он находится под серьезной защитой.

В причастности к подготовке атаки подозревают организованную преступность. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на собственные источники.

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Правоохранители усиленно охраняют премьера Нидерландов из-за угрозы нападения, – СМИ

Правоохранительные органы Нидерландов усилили меры безопасности вокруг главы правительства. Политика дополнительно охраняют специально обученные полицейские Королевской и дипломатической службы безопасности.

Инсайдер рассказал, что за Рютте в течение длительного времени следили неизвестные люди. Их связывают с деятельностью мафии.

Сейчас Национальная прокуратура Нидерландов, которая должна была бы отвечать за расследование такого дела, воздерживается от любых комментариев. Также не комментируют ситуацию и в Правительственной информационной службе.

Мы никогда не делаем заявления о мерах безопасности,

– заявили в ведомстве.

В издании пояснили, что изначально так называемые "корректировщики" замечают и следят за целью нападения. А затем "нападавшие" уже наносят удар. Жертвами нападения преступников известный нидерландский адвокат и репортер криминальных новостей.

Что известно о Марке Рютте

Марк Рютте – лидер "Народной партии за свободу и демократию". Политик возглавляет нидерландское правительство с 14 октября 2010 года.

Премьер-министр в течение нескольких лет отказывался от личной охраны. К тому же большую часть времени он передвигается по городу с помощью открытого транспорта – велосипеда.