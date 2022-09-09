Он проведет ряд встреч. Они будут касаться геополитической, энергетической и военной безопасности.

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Поездка Моравецкого – сигнал кремлю

В польском правительстве отметили, что информацию о поездке представляют с опозданием, чтобы учесть безопасность премьера. Также там сообщили, что во время поездки не ожидают чего-то фундаментального. Ведь ситуация на фронтах все еще сложная.

В то же время, в правительстве Польши подчеркнули, что такие поездки – это политический сигнал для кремля. И сегодня его снова предоставят.

Поляки заверили, что и дальше будут поддерживать Украину в этой сложной ситуации. Они считают, что россия нарушает все возможные международные стандарты. А защиту Украины поляки считают защитой своей безопасности.

Как Польша помогает Украине

Соседнее государство с первых дней войны оказывает нам мощную поддержку. Польша приняла больше всего наших беженцев. Также нам дают оружие и экономическую помощь. Кроме того, сам президент Польши Анджей Дуда выступает в интересах Украины на международных площадках. А накануне Дня независимости в очередной раз посетил Киев и выступил на саммите Крымской платформы.

Анджей Дуда выступает в интересах Украины Также Польша и страны Балтии вводят запрет на въезд в свои страны для россиян с шенгенскими визами. Запрет для россиян вступит в силу уже в ночь с 18 на 19 сентября.