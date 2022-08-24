Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук для 24 канала рассказал, что в Европе появляются новые лидеры, которые не будут терпеть российскую агрессию.

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"Отношения Украины и Польши перерастают в такое ядро, вокруг которого будет формироваться обновленная Европа. Надо вспомнить незлым тихим словом Шольца и Макрона – это старые европейские лидеры. Франция и Германия в принципе привели мир к этой ситуации, залюбили путинский режим. Они проглотили и Грузию, и Крым", – сказал эксперт.

Формируется новый альянс

По словам Рыбачука, Франция и Германия до сих пор пытаются искать дипломатические решения с россией и думать о сохранении лица путина. Эти две страны лишились лидерства в ЕС.

Украина и Польша суммарно – крупнейшие европейские страны. По количеству населения и другим показателям. Если сейчас говорим о военном потенциале, то украинская армия самая сильная в Европе. Поляки решили в разы увеличить свою обороноспособность. Вокруг Украины и Польши формируется новый альянс,

– сказал Рыбачук.

Он считает, что образуется совсем другая конструкция ЕС, где контрольный пакет акций будет не у Германии и Франции. Как отметил Рыбачук, именно поэтому эти две страны тормозили процесс интеграции Украины.

Визит Дуды в Украину

Польский президент приехал в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Это третий визит с начала полномасштабной войны. Дуда принял участие в Крымской платформе и двусторонних переговорах с украинским президентом.

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Зеленский поблагодарил за поддержку весь польский народ. Он совместно с Дудой открыл в Киеве Аллею смелости. Первую табличку посвятили именно Дуде.

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