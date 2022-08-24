Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук для 24 каналу розповів, що у Європі з'являються нові лідери, які не толеруватимуть російську агресію.

До теми Крим – це Україна, як Гданськ чи Люблін – Польща, – Дуда виступив на саміті Кримської платформи

"Стосунки України та Польщі переростають у таке ядро, навколо якого формуватиметься оновлена Європа. Треба згадати незлим тихим словом Шольца й Макрона – це старі європейські лідери. Франція і Німеччина в принципі привели світ до цієї ситуації, викохали путінський режим. Вони проковтнули й Грузію, і Крим", – сказав експерт.

Формується новий альянс

За словами Рибачука, Франція та Німеччина досі намагаються шукати дипломатичних рішень з росією й думати про збереження обличчя путіна. Ці дві країни втратили лідерство у ЄС.

Україна й Польща сумарно – це найбільші європейські країни. За кількістю населення й іншими показниками. Якщо зараз говоримо про військовий потенціал, то українська армія найсильніша в Європі. Поляки вирішили в рази збільшити свою обороноздатність. Навколо України та Польщі формується новий альянс,

– сказав Рибачук.

Він вважає, що утвориться зовсім інша конструкція ЄС, де контрольний пакет акцій буде не у Німеччини та Франції. Як зазначив Рибачук, саме через це ці дві країни гальмували процес інтеграції України.

Візит Дуди в Україну

Польський президент приїхав до Києва на запрошення Володимира Зеленського. Це третій візит з початку повномасштабної війни. Дуда взяв участь у Кримській платформі та у двосторонніх переговорах з українським президентом.

Зауважте Дуда закликав демонтувати "північний потік-2"

Зеленський подякував за підтримку всьому польському народові. Він спільно з Дудою відкрив у Києві Алею сміливості. Першу табличку присвятили саме Дуді.

Зверніть увагу – Олег Рибачук про посилення відносин між Україною та Польщею: дивіться відео