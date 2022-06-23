Нова Європа

Анджей Дуда впевнено почав виштовхувати з геополітичної карти таких нині слабких "лідерів" старої Європи, як Шольц та Макрон.

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І це підтверджують його публічні висловлювання та робочі візити у країни Європи. На словах і на ділі Дуда позиціонує себе як лідер.

"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя", – заявив польський президент. Смілива заява, адресована іншим лідерам, які не визначились чи досі думають, що в умовах війни можна залишатись "нейтральними".

Окрім того, ставку на Дуду роблять і США. Ще один стратегічний партнер Америки — прем'єр міністр Британії Борис Джонсон. Нещодавно він отримав вотум довіри і таким чином закріпив свої позиції. І саме з ними, Дудою та Джонсоном, Джо Байден буде вести подальший діалог та вирішувати енергетичні питання.

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Натомість безхребетність французького та німецького лідерів, які заграють з Росією, може обернутись проти них хвилею непорозуміння та протестів всередині їхніх країн. І вже навесні у цих регіонах може прокотитись серія мітингів та навіть висловлення недовіри.

А ми зможемо спостерігати по закінченню війни у нашій країні створення нового сильного союзу, ключову роль у якому зіграє Америка, а до неї приєднаються Україна, Польща, Британія.

Також це об'єднання можуть поповнити країни Балтії, згуртувавшись у так звану нову Європу, яка буде мати чіткі цілі та конкретного ворога в обличчі Росії. Такий союз дасть прорив в економіці. Його дії будуть швидкими, ефективними та рішучими.

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