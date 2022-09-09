Він проведе низку зустрічей. Вони стосуватимуться геополітичної, енергетичної та військової безпеки.

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Поїздка Моравецького – сигнал кремлю

У польському уряді зазначили, що інформацію про поїздку подають з запізненням, щоб врахувати безпеку прем'єра. Також там повідомили, що під час поїздки не очікують чогось фундаментального. Адже ситуація на фронтах все ще складна.

Водночас в уряді Польщі наголосили, що такі поїздки – це політичний сигнал для кремля. І сьогодні його знову нададуть.

Поляки запевнили, що й надалі будуть підтримувати Україну в цій складній ситуації. Вони вважають, що росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. А захист України поляки вважають захистом власної безпеки.

Як Польща допомагає Україні

Сусідня держава з перших днів війни дає нам потужну підтримку. Польща прийняла найбільше наших біженців. Також нам дають зброю та економічну допомогу. Крім того, сам президент Польщі Анджей Дуда виступає в інтересах України на міжнародних майданчиках. А напередодні Дня незалежності вкотре відвідав Київ та виступив на саміті Кримської платформи.

Також Польща та країни Балтії вводять заборону на в'їзд до своїх країн для росіян із шенгенськими візами. Заборона для росіян набуде чинності вже у ніч з 18 на 19 вересня.

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