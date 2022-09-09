Він проведе низку зустрічей. Вони стосуватимуться геополітичної, енергетичної та військової безпеки.
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Поїздка Моравецького – сигнал кремлю
У польському уряді зазначили, що інформацію про поїздку подають з запізненням, щоб врахувати безпеку прем'єра. Також там повідомили, що під час поїздки не очікують чогось фундаментального. Адже ситуація на фронтах все ще складна.
Водночас в уряді Польщі наголосили, що такі поїздки – це політичний сигнал для кремля. І сьогодні його знову нададуть.
Поляки запевнили, що й надалі будуть підтримувати Україну в цій складній ситуації. Вони вважають, що росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. А захист України поляки вважають захистом власної безпеки.
Як Польща допомагає Україні
- Сусідня держава з перших днів війни дає нам потужну підтримку. Польща прийняла найбільше наших біженців. Також нам дають зброю та економічну допомогу. Крім того, сам президент Польщі Анджей Дуда виступає в інтересах України на міжнародних майданчиках. А напередодні Дня незалежності вкотре відвідав Київ та виступив на саміті Кримської платформи.
- Також Польща та країни Балтії вводять заборону на в'їзд до своїх країн для росіян із шенгенськими візами. Заборона для росіян набуде чинності вже у ніч з 18 на 19 вересня.
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