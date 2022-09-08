Однак те, що Польща готується до ймовірної війни з росією не означає, що країна спрямовує тільки на себе усі зусилля щодо закупівлі зброї. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Чи вплине підготовка Польщі до війни з росією на Україну
Україна та Польща мають досить розвинену співпрацю, зокрема щодо артилерії. Також наша союзниця передала велику кількість танків, стрілецької зброї тощо.
"Ця співпраця не зупиняється. Станом на сьогодні з Польщею є перспектива обговорювати ідею спільного виробництва зброї та запуску військової промисловості, зокрема і для України", – зауважив Мусієнко.
Сьогодні нарощування оборонних спроможностей та потужностей Польщі не стає на заваді допомозі Україні,
– пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.
Що очікувати від нової зустрічі "Рамштайн"
Мусієнко зауважив, що кожна попередня зустріч у такому форматі закінчувалася для України оголошенням чергового пакету допомоги. Так, вони містили нове для нашої країни озброєння, зокрема протикорабельні ракети, системи HIMARS, артилерію 155-міліметрового калібру тощо.
Перше, що можна констатувати – підтримка України не зупиниться. Друге важливе питання – об'єми та розширення номенклатури цієї підтримки, тобто видів озброєння,
– розповів керівник Центру військово-правових досліджень.
За його словами, зараз є два принципових моменти – нарощування підтримки далекобійною артилерією та системна робота щодо забезпечення боєприпасів, снарядів та ракет до цієї зброї. Мусієнко зауважив, що головна мета зустрічей у форматі "Рамштайн" – забезпечення якомога швидкого постачання зброї, якої потребує наша держава.
Мусієнко розповів про підготовку Польщі до війни з росією: дивіться відео
Що відомо про допомогу Польщі Україні: коротко
- Від початку повномасштабного вторгнення наша держава отримала від Польщі допомоги на понад 10 мільярдів злотих (2,1 мільярда євро). Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї.
- Крім того, Україна отримує потужну військову допомогу від поляків. Так, польська армія навчила 100 українських військових користуватися САУ AHS Krab й вирішила передати нашій армії ці гармати.
- У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що українські захисники вже успішно нищать російських загарбників за допомогою польських САУ.