Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Швеции Стефаном Левеном. В ее рамках Левен заявил, что в начале 2021 года ЕС может принять декларацию о европереспективах Украины. Зеленский также сообщил, что намерен вернуть вопрос Крыма в повестку дня завершения войны в Украине.

Об итогах разговора украинского и шведского лидеров сообщает Офис Президента Украины.

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Европейская интеграция Украины

Еще одной важной темой разговора были предстоящий саммит "Восточного партнерства" и стремление Украины в направлении евроинтеграции. Что интересно, здесь Стефан Левен тоже поддержал Украину.

Владимир Зеленский предложил, чтобы темой саммита "Восточного партнерства", который состоится 18 июня стала поддержка Евросоюзом партнеров.

Украинский президент подчеркнул, что видит три ключевых направления, которые должны определить дальнейшее направление развития партнерства:

фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров;

поддержка территориальной целостности партнеров;

дальнейшая интеграция рынков с Евросоюзом.

Стефан Лёвен выразил надежду, что уже в начале 2021 года состоится "живой" саммит "Восточного партнерства". Мол, там можно будет принять декларацию о европейских перспективах Украины.

К слову Интеграция Украины в ЕС: плюсы и минусы

Глава шведского правительства выразил поддержку пути реформ, по которому движется Украина, и заявил о важности поддержки нашего государства Евросоюзом.

Что известно о "Восточном партнерстве" ЕС?"Восточное партнерство" – политическая стратегия Евросоюза, которая намерена укрепить отношения с восточными соседями и партнерство с ними.



Изначально инициатива предполагала участие в ней 6 стран Восточной Европы – Украины, Молдовы, Грузии, а также Беларуси, Азербайджана и Армении.

Крым должен вернуться в повестку дня

Президент Украины во время разговора подчеркнул важность диалога об освобождении Крыма от российской оккупации. Он вспомнил, что кровавые события 2014 года начались именно на Юге Украины.

Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Годами звучали только вопросы прекращении войны на Донбассе. Впрочем война, которая там продолжается сейчас, началась именно с Крыма,

– отметил Владимир Зеленский.

Шведский премьер согласился, что постановка вопроса возвращения Крыма в повестку дня очень важна для возвращения мира на украинскую территорию.

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