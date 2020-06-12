Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Швеції Стефаном Левеном. У її межах Левен заявив, що на початку 2021 ЄС може схвалити декларацію про європереспективи України. Зеленський також повідомив, що має намір повернути питання Криму до порядку денного завершення війни в Україні.

Про підсумки розмови українського й швецького лідерів повідомляє Офіс Президента України.

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Європейська інтеграція України

Ще однією важливою темою розмови були майбутній саміт "Східного партнерства" і прагнення України в напрямку євроінтеграції. Що цікаво, тут Стефан Левен теж підтримав Україну.

Володимир Зеленський запропонував, щоб темою саміту "Східного партнерства", який відбудеться 18 червня стала підтримка Євросоюзом партнерів.

Український президент підкреслив, що бачить три ключові напрямки, які повинні визначити подальший напрямок розвитку партнерства:

фіксація європейських перспектив для асоційованих партнерів;

підтримка територіальної цілісності партнерів;

подальша інтеграція ринків з Євросоюзом.

Стефан Левен висловив сподівання, що вже на початку 2021 року відбудеться "живий" саміт "Східного партнерства". Мовляв, там можна буде ухвалити декларацію про європейські перспективи України.

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Глава швецького уряду висловив підтримку шляху реформ, яким рухається Україна, й заявив про важливість підтримки нашої держави Євросоюзом.

Що відомо про "Східне партнерство" ЄС?"Східне партнерство" – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами й партнерства з ними.



Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії.

Крим має повернутися в порядок денний

Президент України під час розмови наголосив на важливості діалогу щодо звільнення Криму від російської окупації. Він пригадав, що криваві події 2014 року почалися саме на Півдні України.

Прошу вас підтримувати питання повернення Криму до порядку денного. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Втім війна, яка там триває нині, почалася саме з Криму,

– наголосив Володимир Зеленський.

Швецький прем'єр погодився, що порушення питання повернення Криму до порядку денного є дуже важливим для повернення миру на українську територію.

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