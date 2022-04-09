Премьер страны ЕС требовал доказательств, что резня в Буче не была постановкой – Зеленский

Цинизм некоторых стран по поводу войны в Украине просто поражает. Да, некоторые из политиков даже требовали, чтобы Украина предоставила доказательства, что зверства в Буче не были постановочными.

Об этом в интервью заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что с таким требованием обращался глава правительства одной европейской страны.

К теме Венгрия заявила, что готова платить за российский газ рублями

Покажите нам доказательства, что это не инсценировано,

– говорил украинской власти европейский политик.

Президент не уточнил, кто требовал доказательств очевидного.

О ком мог говорить Зеленский

Мы предполагаем, что автором этой фразы мог стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ведь именно он является главой европейского правительства, которое поддерживает Россию.

В то же время именно в Кремле говорили, что трупы на улицах Бучи "какие-то не такие". Затем россияне врали, что гражданских убили Вооруженные Силы Украины. Словом, каждый раз придумывали новое оправдание, противоречившее предыдущему.

Это может вас заинтересовать – Зеленский заявил, что война может закончиться гораздо быстрее: видео