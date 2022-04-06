Об этом 6 апреля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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Венгрия будет платить за поставки российского газа рублями, "если Москва об этом попросит".
Источник:Reuters
Об этом 6 апреля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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Новость дополняется….