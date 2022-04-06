Про це 6 квітня заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Напередодні він оголосив про свою перемогу на парламениських виборах й назвав Зеленського "опонентом"

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Європа відмовляється платити у рублях

Наприкінці березня Росія пригрозила, що не постачатиме газ, якщо Європа не платитиме за нього у рублях. Попри це, єврокомісарка з енергетики тоді заявила, що ЄС вслід за "Великою сімкою" відхиляє зухвалу вимогу Володимира Путіна.

Що Зеленський говорив про Орбана

Раніше Володимир Зеленський розповідав, що намагався налагодити відносини з Орбаном. Втім, за його словами, політик надто боїться впливу Росії. "Йому доведеться обирати між Росією та Європою, адже Угорщина – частина Євросоюзу", – підкреслив український президент. Крім цього, він зауважив, що Орбан чи не єдиний в Європі підтримує Путіна. "Можливо, він загубив чесність у контактах з Москвою", – підкреслив політик.

Напередодні Зеленський звертався до Орбана: дивіться відео