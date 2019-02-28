Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявят обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихаилив Мандельблит заявил, что намерен предъявить официальные обвинения в коррупции премьеру страны Биньямин Нетаньяху.

The Jerusalem Post отмечает, что это может повлиять на результат запланированных на 9 апреля внеочередных парламентских выборов.

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Генпрокурор собирается обвинить Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием в рамках трех уголовных дел.

Премьер-министра подозревают в том, что он "проявлял снисходительное отношение" относительно держателя контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шауля Эловича в обмен на освещение в подконтрольных медиа информации о нем в положительном свете.

Также Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере позитивные материалы.

Его также подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен предоставить, занимая должность премьер-министра.

Добавим, что ранее жене Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Его сына подозревают в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".