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      Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявят обвинения в коррупции

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      Биньямин Нетаньяху
      Биньямин Нетаньяху / Ronen Zvulun

      Генеральный прокурор Израиля Авихаилив Мандельблит заявил, что намерен предъявить официальные обвинения в коррупции премьеру страны Биньямин Нетаньяху.

      The Jerusalem Post отмечает, что это может повлиять на результат запланированных на 9 апреля внеочередных парламентских выборов.

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      Генпрокурор собирается обвинить Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием в рамках трех уголовных дел.

      Премьер-министра подозревают в том, что он "проявлял снисходительное отношение" относительно держателя контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шауля Эловича в обмен на освещение в подконтрольных медиа информации о нем в положительном свете.

      Также Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере позитивные материалы.

      Его также подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен предоставить, занимая должность премьер-министра.

      Добавим, что ранее жене Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Его сына подозревают в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Израиля Биньямин Нетаньяху
      Источник: 24 Канал
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