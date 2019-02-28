Прем'єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху пред'являть звинувачення у корупції

Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхаїлів Мандельбліт заявив, що має намір пред'явити офіційні звинувачення у корупції прем'єру країни Біньяміна Нетаньяху.

The Jerusalem Post зазначає, що це може вплинути на результат запланованих на 9 квітня позачергових парламентських виборів.

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Генпрокурор збирається звинуватити Нетаньяху у шахрайстві, хабарництві та зловживанні довірою у рамках трьох кримінальних справ.

Прем'єр міністра підозрюють в тому, що він "проявляв поблажливе ставлення" щодо держателя контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії "Безек" Шауля Єловича в обмін на висвітлення у підконтрольних медіа інформації про нього в позитивному світлі.

Також Нетаньяху звинувачують у змові з власником газети "Едіот ахронот" Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на його обіцянку нашкодити конкуруючому виданню газета друкувала про прем'єра позитивні матеріали.

Його також підозрюють у тому, що він приймав подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатний надати, обіймаючи посаду прем'єр-міністра.

Додамо, що раніше дружині Біньяміна Нетаньяху Сарі пред’явили звинувачення у шахрайстві і нецільовому витрачанні державних коштів. Його сина підозрюють в отриманні хабаря у рамках справи про корупційні зв'язки наближених до прем'єра осіб з керівництвом місцевої телекомунікаційної компанії "Безек".