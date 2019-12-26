Премьера Израиля срочно эвакуировали во время выступления: видео

Израильского главу правительства Биньямина Нетаньяху охрана срочно забрала с его же предвыборного митинга из соображений безопасности.

По информации Haaretz, произошло это из-за ракеты, которую выпустил ХАМАС из сектора Газа по Израилю.

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Политика сразу отвели в бомбоубежище. А впоследствии стало известно, что израильская армия таки перехватила ракету. Поэтому вреда она не нанесла.

И несмотря на это, Израиль все же нанес удар по палестинцам в ответ.

Смотрите видео, как премьера Израиля эвакуируют во время выступления:

К слову, 21 мая Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на пол года. Палестина приняла на себя обязательства прекратить беспорядки на границе Сектора Газы и Израиля, не использовать пули с зажигательной смесью и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

Справка: Ситуация на границе Сектора Газа обострилась весной 2018 года. Тогда мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками.

Что такое ХАМАС?

Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в полосе Газы. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.