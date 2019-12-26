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      Премьера Израиля срочно эвакуировали во время выступления: видео

      52 Читати новину українською
      Биньямина Нетаньяху / Getty images

      Израильского главу правительства Биньямина Нетаньяху охрана срочно забрала с его же предвыборного митинга из соображений безопасности.

      По информации Haaretz, произошло это из-за ракеты, которую выпустил ХАМАС из сектора Газа по Израилю.

      К слову: Зеленский встретился с премьером Израиля Нетаньяху: что известно – фото и видео

      Политика сразу отвели в бомбоубежище. А впоследствии стало известно, что израильская армия таки перехватила ракету. Поэтому вреда она не нанесла.

      И несмотря на это, Израиль все же нанес удар по палестинцам в ответ.

      Смотрите видео, как премьера Израиля эвакуируют во время выступления:

      К слову, 21 мая Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на пол года. Палестина приняла на себя обязательства прекратить беспорядки на границе Сектора Газы и Израиля, не использовать пули с зажигательной смесью и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

      Справка: Ситуация на границе Сектора Газа обострилась весной 2018 года. Тогда мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками.

      Что такое ХАМАС?
      Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в полосе Газы. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      16743
      Автор: Северин Трач
      Теги: Война ХАМАС Новости Израиля
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