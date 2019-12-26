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      Прем'єра Ізраїлю терміново евакуювали під час виступу: відео

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      Біньяміна Нетаньяху / Getty images

      Ізраїльського очільника уряду Біньяміна Нетаньяху охорона терміново забрала з його ж передвиборчого мітингу з міркувань безпеки.

      За інформацією Haaretz, сталось це через ракету, яку випустив ХАМАС із сектора Газа по Ізраїлю.

      До слова: Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху: що відомо – фото і відео

      Політика одразу відвели у бомбосховище. А згодом стало відомо, що ізраїльська армія таки перехопила ракету. Тож шкоди вона не завдала.

      Та попри це, Ізраїль усе ж завдав удару по палестинцях у відповідь.

      Дивіться відео, як прем'єра Ізраїлю евакуйовують під час виступу:

      До слова, 21 травня Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я на пів року. Палестина взяла на себе зобов'язання припинити безлади на кордоні Сектора Гази та Ізраїля, не використовувати кулі із запальною сумішшю і підтримувати буферну зону на 300 метрів уздовж кордону. 

      Довідка: Ситуація на кордоні Сектора Гази загострилася навесні 2018 року. Тоді мирний протест переріс у масові заворушення та сутички протестувальників з ізраїльськими військами.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Ізраїля ХАМАС Війна
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