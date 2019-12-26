Прем'єра Ізраїлю терміново евакуювали під час виступу: відео

Ізраїльського очільника уряду Біньяміна Нетаньяху охорона терміново забрала з його ж передвиборчого мітингу з міркувань безпеки.

За інформацією Haaretz, сталось це через ракету, яку випустив ХАМАС із сектора Газа по Ізраїлю.

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Політика одразу відвели у бомбосховище. А згодом стало відомо, що ізраїльська армія таки перехопила ракету. Тож шкоди вона не завдала.

Та попри це, Ізраїль усе ж завдав удару по палестинцях у відповідь.

Дивіться відео, як прем'єра Ізраїлю евакуйовують під час виступу:

До слова, 21 травня Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я на пів року. Палестина взяла на себе зобов'язання припинити безлади на кордоні Сектора Гази та Ізраїля, не використовувати кулі із запальною сумішшю і підтримувати буферну зону на 300 метрів уздовж кордону.

Довідка: Ситуація на кордоні Сектора Гази загострилася навесні 2018 року. Тоді мирний протест переріс у масові заворушення та сутички протестувальників з ізраїльськими військами.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.