Премьеры Ассоциированного трио обсудили евроинтеграцию с Шарлем Мишелем

Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы провели встречу в формате ассоциированного трио с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили координацию усилий в направлении евроинтеграции.

Переговоры состоялись 30 ноября накануне шестого саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

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Денис Шмигаль подчеркнул, что страны ассоциированного трио ожидают, что саммит:

предоставит необходимый политический и стратегический импульс для Восточного партнерства;

поддержит долгосрочные цели инициативы;

оправдает ожидания как восточных партнеров, так и стран-членов ЕС.

Мы также надеемся на поддержку со стороны ЕС наших ключевых приоритетов, включая европейские стремления и европейский выбор, дальнейшую постепенную экономическую интеграцию во внутренний рынок Европейского Союза, а также вопросы безопасности,

– сказал премьер-министр.

Он отметил, что стороны должны уделять внимание безопасности в регионе и общей устойчивости партнеров.

"Концентрация российских войск у границ Украины, ситуация в Беларуси и искусственно организованный миграционный кризис усиливают наши аргументы о необходимости уделять больше внимания вопросам безопасности, в частности, для противодействия гибридным угрозам", – подчеркнул глава украинского правительства.

Намерение сделать 2022 годом европейской обороны

Страны Ассоциированного трио приветствовали намерение Евросоюза сделать 2022 годом европейской обороны. По словам Дениса Шмыгаля, это откроет конкретные возможности и для ассоциированных партнеров.

Глава Правительства Украины отметил, что важно усилить диалог и сотрудничество в вопросах безопасности и обороны со странами-партнерами, поощряя их участие в миссиях ЕС,

– добавили на сайта Кабмина.

В завершение премьер-министр поблагодарил президента Европейского совета за активное участие в продвижении повестки дня Восточного партнерства, в частности, поддержку формата ассоциированного трио.



Премьеры ассоциированного трио встретились с Шарлем Мишелем / Фото Правительственного портала