Учителя важны: премия Global Teacher Prize Ukraine 2024 начала принимать анкеты

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украине отметят лучшего учителя – ежегодная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила о начале сбора анкет. Главный победитель получит 1 миллион гривен для собственного образовательного проекта и отправится в путешествие на Мировую премию Global Teacher Prize.

Global Teacher Prize Ukraine отмечает учителей-инноваторов с 2017 года. Два последних года с начала полномасштабного вторжения России премия не выбирала лучшего учителя страны, сосредоточившись на документировании историй учительства военного времени. В этом году Global Teacher Prize Ukraine возвращается к формату профессиональной награды лучшего среди лучших.

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Организатор премии, общественный союз "Освитория", ищет педагогов, которые сделали выдающийся вклад в профессию, учеников и общество, чье профессиональное мастерство требует достойного признания.

"Работа учителя сейчас требует не только профессионализма, но и глубокой эмпатии, силы духа и преданности. Украинские учителя не раз показали, что какими бы страшными и сложными ни были реалии, они не испугаются и не покинут свою работу. И как настоящие профессионалы, они не просто "справляются", они творят чудеса, ежедневно становясь опорой для наших детей".

Global Teacher Prize Ukraine – это признание их неутомимого труда, выдержки и мастерства. Мы чествуем тех, кто воспитывает следующее поколение украинцев и украинок, потому что от того, какой фундамент из ценностей и смыслов будет заложен в школах, будет зависеть будущее нашей страны,

– говорит Зоя Литвин, председатель союза "Освитория" и основательница премии Global Teacher Prize Ukraine.

Сбор анкет продолжается до 8 июля на сайте Global Teacher Prize Ukraine. Заполнить заявку может сам учитель или его могут номинировать друзья, коллеги, ученики или их родители – ограничений нет. Главного победителя будут определять несколько экспертных групп в четыре этапа, а его имя станет известным во время церемонии награждения 5 октября. Главный победитель получит 1 000 000 гривен для собственного образовательного проекта и отправится в путешествие на Мировую премию Global Teacher Prize. Сбор анкет продолжается до 8 июля / Фото Global Teacher Prize Ukraine

Также отметят педагогов в нескольких отдельных номинациях, таких как молодой учитель, учитель-новатор, выбор украинцев и других. Традиционно будет сделан "Выбор сердцем" – специальная награда от ведущей 1+1 Марафон и ТСН, интервьюера Натальи Мосейчук, которая восьмой год подряд является куратором премии.

Весна уже много лет подряд для меня – не финишная прямая в школе. С точностью до наоборот. Подготовка к наиболее ожидаемому мной и многими педагогами событию года – Global Teacher Prize Ukraine.

"Сразу несколько команд вовлечены в глобальный процесс поиска, освещения и продвижения педагогов, которые ежегодно пополняют бесценную сокровищницу крутых педагогов. Уже в третий раз премия состоится в условиях полномасштабной войны. Мы не сбавили темп. Наоборот. Нашли учителей, которых проявило время и обстоятельства. Педагогов, которые совершили поступки, достойные Граждан с большой буквы. Уже совсем скоро истории таких мужественных педагогов вы увидите в медиапространстве. С особым трепетом я отношусь к номинации, которую имею честь курировать. Обычно, именно в "Выборе сердцем" номинируются педагоги, которые проявили максимум душевных сил, жизненные истории которых поражают беспрецедентной глубиной человечности и преданности своим ученикам. Таких учителей нашли не мы. Таких нашла проклятая война. Номинируйте своих педагогов. Отдайте им должное уважение и почтение", – замечает Наталья Мосейчук.