Премию Сахарова присудили Ильхаму Тохти: кто это такой

Премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли в 2019 году Европарламент присудил китайскому экономисту и правозащитнику уйгурского происхождения Ильхаму Тохти (Ilham Tohti). Правозащитник отстаивает права уйгурского меньшинства в КНР.

Тохти посвятил жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. Несмотря на то, что он выступал за терпимость и воссоединение, правозащитник был осужден пожизненно на показательном судилище в 2014 году.

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Кто такие уйгуры? Тюркский, тюркоязычный коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты.

Присуждением этой премии мы решительно призываем власти Китая выпустить Тохти и уважать права меньшинств в Китае,

– заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли, говорится на сайте парламента.

Премию в размере 50 тыясч евро Тохти вручат 18 декабря во время церемонии в Страсбурге. На церемонию будут приглашены также бразильские правозащитники и кенийские студенты, кторые боролись с практикой женского обрезания. Это – номинанты, которые были включены в шорт-лист победителей премии имени Сахарова этого года.

Заметим, что в 2018 году премию имени Сахарова присудили политзаключенному Олегу Сенцову. Эту награду Сенцов получит 25 ноября в Страсбурге.

Что известно о Ильхаме Тохти?

Тохти – известный китайский экономист, уйгур по происхождению. В 2009 году был арестован китайскими властями за критику политики китайского правительства относительно уйгуров в СУАР. Впоследствии Тохти был уволен, а в январе 2014 года был повторно арестован.

Тохти родился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Образование получил в Северо-Восточном педагогическом университете и школе экономики. Впоследствии стал профессором экономики Центрального университета национальностей в Пекине.

В 2006 году Тохти основал сайт Uyghur Online, на котором публиковал статьи на уйгурском и китайском языках для развития понимания между ханцами и уйгурами. Радио "Свободная Азия" называла блог Тохти умеренным, интеллектуальным ресурсом по решению социальных вопросов. Однако уже через 2 года власти закрыли сайт Тохти.

В марте 2009 года в интервью Тохти открыто раскритиковал политику китайского правительства в СУАР. В частности, под критику попала политика поощрения ханской миграции в СУАР, усугубляющая проблему безработицы среди уйгуров.

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Тохти утверждал, что во время исследования он выяснил, что в СУАР было зафиксировано 1,5 миллиона безработных с населением менее 20 миллионов человек. Кроме того, Тохти также призвал к полному выполнению закона КНР "Право на этническую автономию" (с 1984 года). В том же месяце он был задержан властями и обвинен в сепаратизме.