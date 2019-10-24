17:47
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Премію Сахарова присудили Ільхаму Тохті: хто це такий

      164 Читать новость на русском
      Премію Сахарова присудили Ільхаму Тохті
      Премію Сахарова присудили Ільхаму Тохті / time.com

      Премію імені Андрія Сахарова за свободу думки у 2019 році Європарламент присудив китайському економісту і правозахиснику уйгурського походження Ільхаму Тохті (Ilham Tohti). Правозахисник відстоює права уйгурської меншини в КНР.

      Тохті присвятив життя захисту прав уйгурської меншини в Китаї. Незважаючи на те, що він виступав за терпимість та возз’єднання, правозахисник був засуджений довічно на показовому судилищі у 2014 році.

      Читайте також: Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук

      Хто такі уйгури? Тюркський, тюркомовний корінний народ Східного Туркестану, нині Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР. За віросповіданням – мусульмани-суніти.

      Присудженням цієї премії ми рішуче закликаємо владу Китаю випустити Тохті та поважати права меншин у Китаї,
      – заявив президент Європарламенту Девід Сассолі, мовиться на сайті парламенту.

      Премію в розмірі 50 тисяч євро Тохті вручать 18 грудня під час церемонії у Страсбурзі. На церемонію будуть запрошені також бразильські правозахисники та кенійські студенти, які боролися з практикою жіночого обрізання. Це – номінанти, які були включені у шорт-лист переможців премії імені Сахарова цього року.

      Зауважимо, що у 2018 році премію імені Сахарова присудили політв’язню Олегу Сенцову. Цю нагороду Сенцов отримає 25 листопада у Страсбурзі.

      Що відомо про Ільхама Тохті?

      Тохті – відомий китайський економіст, уйгур за походженням. У 2009 році був заарештований китайською владою за критику політики китайського уряду щодо уйгурів у СУАР. Згодом Тохті був звільнений, а в січні 2014 року був повторно заарештований.

      Тохті народився у Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Освіту здобув у Північно-Східному педагогічному університеті та школі економіки. Згодом став професором економіки Центрального університету національностей в Пекіні.

      У 2006 році Тохті заснував веб-сайт Uyghur Online, на якому публікував статті уйгурською і китайською мовами задля розвитку розуміння між ханцями та уйгурами. Радіо "Вільна Азія" називала блог Тохті помірним, інтелектуальним ресурсом з вирішення соціальних питань. Проте вже через 2 роки влада закрила веб-сайт Тохті.

      У березні 2009 року в інтерв'ю Тохті відкрито розкритикував політику китайського уряду в СУАР. Зокрема, під критику потрапили політика заохочення ханської міграції в СУАР, вважаючи, що це посилює проблему безробіття серед уйгурів.

      Читайте також: Сенцову вручили премію Ukrainian ID Award: як це було – фото і відео

      Тохті стверджував, що під час дослідження він з’ясував, що в СУАР було зафіксовано 1,5 мільйона безробітних з населення менш ніж 20 мільйонів осіб. Крім того, Тохті також закликав до повного виконання закону КНР "Право на етнічну автономію" (від 1984 року). У тому ж місяці він був затриманий владою та звинувачений у сепаратизмі.

      blog_ava
      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном
      сьогодні
      3996
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Китай Нагороди Європарламент Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      сьогодні , 17:32 Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      Олександра Устінова 208
      Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      сьогодні , 17:00 Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      Злой Одессит 502
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      382
      Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні , 16:50 Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 7114
      Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
      сьогодні , 16:00 Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
      Станіслав Безушко 113
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук