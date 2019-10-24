Премію Сахарова присудили Ільхаму Тохті: хто це такий

Премію імені Андрія Сахарова за свободу думки у 2019 році Європарламент присудив китайському економісту і правозахиснику уйгурського походження Ільхаму Тохті (Ilham Tohti). Правозахисник відстоює права уйгурської меншини в КНР.

Тохті присвятив життя захисту прав уйгурської меншини в Китаї. Незважаючи на те, що він виступав за терпимість та возз’єднання, правозахисник був засуджений довічно на показовому судилищі у 2014 році.

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Хто такі уйгури? Тюркський, тюркомовний корінний народ Східного Туркестану, нині Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР. За віросповіданням – мусульмани-суніти.

Присудженням цієї премії ми рішуче закликаємо владу Китаю випустити Тохті та поважати права меншин у Китаї,

– заявив президент Європарламенту Девід Сассолі, мовиться на сайті парламенту.

Премію в розмірі 50 тисяч євро Тохті вручать 18 грудня під час церемонії у Страсбурзі. На церемонію будуть запрошені також бразильські правозахисники та кенійські студенти, які боролися з практикою жіночого обрізання. Це – номінанти, які були включені у шорт-лист переможців премії імені Сахарова цього року.

Зауважимо, що у 2018 році премію імені Сахарова присудили політв’язню Олегу Сенцову. Цю нагороду Сенцов отримає 25 листопада у Страсбурзі.

Що відомо про Ільхама Тохті?

Тохті – відомий китайський економіст, уйгур за походженням. У 2009 році був заарештований китайською владою за критику політики китайського уряду щодо уйгурів у СУАР. Згодом Тохті був звільнений, а в січні 2014 року був повторно заарештований.

Тохті народився у Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Освіту здобув у Північно-Східному педагогічному університеті та школі економіки. Згодом став професором економіки Центрального університету національностей в Пекіні.

У 2006 році Тохті заснував веб-сайт Uyghur Online, на якому публікував статті уйгурською і китайською мовами задля розвитку розуміння між ханцями та уйгурами. Радіо "Вільна Азія" називала блог Тохті помірним, інтелектуальним ресурсом з вирішення соціальних питань. Проте вже через 2 роки влада закрила веб-сайт Тохті.

У березні 2009 року в інтерв'ю Тохті відкрито розкритикував політику китайського уряду в СУАР. Зокрема, під критику потрапили політика заохочення ханської міграції в СУАР, вважаючи, що це посилює проблему безробіття серед уйгурів.

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Тохті стверджував, що під час дослідження він з’ясував, що в СУАР було зафіксовано 1,5 мільйона безробітних з населення менш ніж 20 мільйонів осіб. Крім того, Тохті також закликав до повного виконання закону КНР "Право на етнічну автономію" (від 1984 року). У тому ж місяці він був затриманий владою та звинувачений у сепаратизмі.