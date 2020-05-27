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Пренебрегая всеми договоренностями: оккупанты обстреляли участок разведения Золотое-2

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Обстрелы на Донбассе не утихают
Обстрелы на Донбассе не утихают / Korrespondent.net

Пророссийские боевики 27 мая дважды обстреляли позиции ВСУ. Враг целенаправленно бил по участку разведения сил и средств Золотое-2 из стрелкового оружия.

Такие провокации в очередной раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться действующих мирных договоренностей. Об этом сообщили на странице ООС в фейсбуке.

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Обстрелы на Донбассе состоянию на 27 мая

  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалко от Новотроицкого противник вел огонь по нашим военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новолуганского враг обстрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов.

В ответ наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

Обратите внимание! На участках разведения №1 и №3 режима тишины придерживались. К счастью, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками.

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Мапа окупованих територій на Донбасі
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Война Война на Донбассе
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