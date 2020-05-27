Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Сколько ветеранов войны находятся за решеткой

- Читати новину українською
149 учасників ьойових дій перебувають за гратами
149 учасників ьойових дій перебувають за гратами / АрміяInform

149 человек, имеющих статус ветеранов войны, отбывают наказание в заключении. Такие данные приводит Министерство юстиции.

В Минюсте состоялось совещание с участием их представителей и Министерства по делам ветеранов. Они обсудили вопросы права осужденных участников боевых действий. Таких в Украине 149 человек, говорится в сообщении Министерства юстиции.

Ужас В Чернигове водитель выгнал из маршрутки ветерана АТО, который потерял ногу на Донбассе: фото, видео

В министерстве не сообщают, за какие именно преступления были осуждены лица, имеющие статус участника боевых действий.

"Есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", – отметила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Следовательно, стороны договорились о создании совместного приказа о взаимодействии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.

К слову Что такое пробационный надзор – новое наказание, которое введут в Украине

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Война на Донбассе СІЗО Тюрьма Министерство по делам ветеранов Ветераны Министерство юстиции Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Пожар в колледже в Одессе: следствие хочет "замнуты" дело
сегодня , 17:00 Пожар в колледже в Одессе: следствие хочет "замнуты" дело
Зоя Казанжи
Новости коронавирус 27 мая: смерть военного, положительная динамика Киева
сегодня , 16:55 Новости коронавирус 27 мая: смерть военного, положительная динамика Киева
Ігор Саджениця
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям