Сколько ветеранов войны находятся за решеткой

149 человек, имеющих статус ветеранов войны, отбывают наказание в заключении. Такие данные приводит Министерство юстиции.

В Минюсте состоялось совещание с участием их представителей и Министерства по делам ветеранов. Они обсудили вопросы права осужденных участников боевых действий. Таких в Украине 149 человек, говорится в сообщении Министерства юстиции.

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В министерстве не сообщают, за какие именно преступления были осуждены лица, имеющие статус участника боевых действий.

"Есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", – отметила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Следовательно, стороны договорились о создании совместного приказа о взаимодействии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.

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