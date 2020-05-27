Скільки ветеранів війни перебувають за ґратами

149 осіб, які мають статус ветеранів війни, відбувають покарання в ув'язненні. Такі дані наводить Міністерство юстиції.

У Мін'юсті відбулася нарада за участі їх представників та Міністерства у справах ветеранів. Вони обговорили питання права засуджених учасників бойових дій. Таких в Україні 149 осіб, йдеться в повідомлені Міністерства юстиції.

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В міністерстві не повідомляють, за які саме злочини були засуджені особи, які мають статус учасника бойових дій.

"Є потреба у розробці реабілітаційних програм, програм підготовки до звільнення та успішної адаптації у суспільстві після звільнення засуджених, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій", – зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Відтак сторони домовилися про створення спільного наказу про взаємодію Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Міністерства у справах ветеранів.

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