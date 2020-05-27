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Нехтуючи усіма домовленостями: окупанти обстріляли ділянку розведення Золоте-2

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Обстріли на Донбасі не вщухають
Обстріли на Донбасі не вщухають / Korrespondent.net

Проросійські бойовики 27 травня двічі обстріляли позиції ЗСУ. Ворог цілеспрямовано гатив по ділянці розведення сил та засобів Золоте-2 зі стрілецької зброї.

Такі провокації вкотре свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей. Про це повідомили на сторінці ООС у фейсбуці. 

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Обстріли на Донбасі станом на 27 травня

  • У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
  • Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новолуганського ворог обстріляв із заборонених мінськими домовленостями мінометів.

У відповідь наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. 

Зверніть увагу! На ділянках розведення №1 та №3 режим тиші дотримувався. На щастя, від початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

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Мапа окупованих територій на Донбасі
Мапа окупованих територій на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Війна Війна на Донбасі Новини України
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