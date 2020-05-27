Нехтуючи усіма домовленостями: окупанти обстріляли ділянку розведення Золоте-2
Проросійські бойовики 27 травня двічі обстріляли позиції ЗСУ. Ворог цілеспрямовано гатив по ділянці розведення сил та засобів Золоте-2 зі стрілецької зброї.
Такі провокації вкотре свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей. Про це повідомили на сторінці ООС у фейсбуці.
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Обстріли на Донбасі станом на 27 травня
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
- Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новолуганського ворог обстріляв із заборонених мінськими домовленостями мінометів.
У відповідь наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.
Зверніть увагу! На ділянках розведення №1 та №3 режим тиші дотримувався. На щастя, від початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.
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